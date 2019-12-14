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  • 14.12.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 15:38

14 Aralık yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı bugüne kadar nerelerde yatırıldı?

14 Aralık yatan iller, günün en çok sorgulatılanları arasında bulunuyor. Özellikle bugün evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Evde bakım aylıklarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet'te yer alıyor. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte evde bakım aylığı yatan iller hakkında detaylar...

14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşlarının ödendiği iller, aylık alan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yatırılan iller...

14 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının şu ana kadar Tekirdağ, Aydın ,Trabzon, Isparta, Düzce, Kırklareli, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli ,Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Aksaray, Osmaniye, Tokat, Hatay ve Samsun'da yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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