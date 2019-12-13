Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda vatandaşlara müjdeyi verdi. 100 bin konut müjdesinin ardından detaylar netleşmeye başladı. Bu kapsamda vatandaşlar şimdilerde TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca konutların hangi illerde yapılacağı da merak ediliyor. İşte başvuru şartları ve başvuruya dair merak edilen detaylar...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu.