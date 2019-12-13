Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.12.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 21:04

100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi şehre kaç konut yapılacak? İşte TOKİ başvuru şartları

Dar gelirli aileler için müjdesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. 100 bin sosyal projesinde detaylar belli oldu. 100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, başvuru şartları ve konutların hangi ilde kaçar tane yapılacağı netleşti. TOKİ sosyal konutlarına başvuruda bulunmak isteyenler şimdi detayları araştırıyor. Peki, TOKİ 100 bin konut sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir? İşte TOKi sosyal konut projesine dair bilinmesi gerekenler...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda vatandaşlara müjdeyi verdi. 100 bin konut müjdesinin ardından detaylar netleşmeye başladı. Bu kapsamda vatandaşlar şimdilerde TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca konutların hangi illerde yapılacağı da merak ediliyor. İşte başvuru şartları ve başvuruya dair merak edilen detaylar...

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyuruldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman? Hangi şehre kaç konut yapılacak? İşte TOKİ başvuru şartları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri