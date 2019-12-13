Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. 2019 Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemesinin tarihi belli oldu. Peki, Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemesi 2019 ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

2019 HASTALIKTAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek" dedi.