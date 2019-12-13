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  • 13.12.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 15:14

: ödemesi 2019 ne zaman yapılacak? tarih verdi!

tarafından verilen ödemesinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada müjdeli haber verildi ve ödemeler için tarih verildi. Peki, ödemesi ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

Bakanlık duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemesi ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. 2019 Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemesinin tarihi belli oldu. Peki, Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemesi 2019 ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

2019 HASTALIKTAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00'den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek" dedi.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği Birime Destek (TL/Baş)
Hastalıktan ari işletmedeki sığır 450
Onaylı Süt Çiftçiliği Desteği (ilave) 80

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