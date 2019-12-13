Son dakika haberine göre Bakan Varank,"Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu. Sanayicimizin yanındayız." dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
Son dakika haberine göre Bakan Varank,"Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu. Sanayicimizin yanındayız." dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
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