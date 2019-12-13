KYK borçlarına af geliyor mu? Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) kredi kullanan binlerce vatandaş, borçların silinip silinmeyeceği yönünde araştırmalarını sürdürüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Öğrenciler lehine adım atacağız" diyerek müjdeli haberi duyurmuştu. Konu ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor. Peki, KYK borçlarına af geliyor mu? KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredilerinin geri ödemesi yeniden yapılandırılıyor. Yapılan çalışmaya göre; kredi faizleri silinip, ana para taksitlendirilecek. Ödemenin kredi kullananların işe başlamasından sonraya bırakılması üzerinde duruluyor. Çalışmaya göre; KYK kredilerinin öncelik olarak faizleri silinecek. Sadece ana paranın ödenmesi istenecek. Ödeme ise taksitlendirme yöntemi ile yapılacak. Kredi borcu olanlar için yeni bir ödeme takvimi çıkartılacak. Taksitlerin mümkün olan en uzun süreye yayılması düşünülüyor. Faizlerin yanı sıra gecikme cezaları da silinecek. İcra takipleri de duracak.

KREDİ YERİNE BURS

Öğrenci kredilerinin geri ödemesine ilişkin geçmişten bu yana belli sıkıntılar yaşanıyor. Başkan Tayyip Erdoğan, bu kredi uygulamasını kaldırıp, öğrencilere karşılıksız burs vermeyi düşündüklerini açıkladı. Bu kapsamda da çalışmalar başladı.