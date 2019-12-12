İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan işçi ilanlarını yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her hafta yayımlanan binlerce ilan yayımlanıyor ve bu sayede binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. İlanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar büyük bir merakla bin işçi alımı ilanı hakkındaki öğrenmek istiyor. İşte merak edilen detaylar...
İŞKUR'DAKİ İLANLARLA BİNLERCE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere personel alım ilanları İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına bekçi, güvenlik, temizlik, kasiyer gibi çeşitli meslek adlarını yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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