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  • 12.12.2019 22:11
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 22:11

'da binlerce işçi ve personel alımı yapılıyor! İşte kasiyer, güvenlik, bekçi, temizlik alımı ilanları

Türkiye İş Kurumu'nun () resmi internet sitesinde her gün kamu ve özel kuruluşlar tarafından çeşitli alanlarda işçi ve personel alımı ilanları yayımlanıyor. Kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan ilanlara iş arayışı olan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak yayımlanan ilan ve yapılan duyurularla binlerce işçi alımı yapılacağı duruldu. İlanlara başvuru yapmak isteyen adaylar alımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte İŞKUR kasiyer, güvenlik, bekçi, temizlik görevlisi alımı ilanları...

İŞKUR'da binlerce işçi ve personel alımı yapılıyor!

İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan işçi ilanlarını yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her hafta yayımlanan binlerce ilan yayımlanıyor ve bu sayede binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. İlanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar büyük bir merakla bin işçi alımı ilanı hakkındaki öğrenmek istiyor. İşte merak edilen detaylar...

İŞKUR'DAKİ İLANLARLA BİNLERCE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere personel alım ilanları İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına bekçi, güvenlik, temizlik, kasiyer gibi çeşitli meslek adlarını yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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