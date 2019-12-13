Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.12.2019 07:45
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 07:49

nda son durum! 14 Aralık gram, çeyrek, yarım, fiyatı ne kadar?

yatay seyrini sürdürüyor. Altın fiyatları, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle ayın zirvesine yakın düzeyde işlem görüyor. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, fiyatı ne kadar? İşte 14 Aralık ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son durum! 14 Aralık gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri