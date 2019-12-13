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  • 13.12.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 16:13

Bankalar indirimi duyurdu! Duyan bankaya koştu! ING, Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB kredi faiz oranı nedir?

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Üç aylık süreçte kadar on binlerce vatandaş kredi için bankalara talepte bulundu. Bankaların faiz indirimindeki yarışı devam ederken araba ve ev almak ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların güncel faiz indirimlerini merak ediyor. Konut kredisi faiz indirimine üç aylık süreçte pek çok banka daha katıldı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar şimdilerde güncel kredi faizlerini araştırıyor. Peki, ING, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB kredi faiz oranı ne kadar oldu?

Kredi faizlerinde indirim sürüyor! İşte güncel oranlar

Kredi faiz oranlarında bankalar tarafından sunulan fırsatlar devam ediyor. Bu kapsamda kredi faiz oranlarındaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte ING, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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