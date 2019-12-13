Bankalar indirimi duyurdu! Duyan bankaya koştu! ING, Akbank, Ziraat, Halkbank, TEB kredi faiz oranı nedir?

Kredi faiz oranlarında bankalar tarafından sunulan fırsatlar devam ediyor. Bu kapsamda kredi faiz oranlarındaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte ING, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

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