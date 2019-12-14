2020'de geçerli olacak Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından 3 formül üzerinde konuşuluyor. Peki, Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret görüşmeleri bitti mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar bir sonraki sayfada...