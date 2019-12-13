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  • 13.12.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 18:21

haftayı hareketlilikle kapattı! 13 Aralık anlık gram ve çeyrek

Piyasalarda güvenilir bir yatırım olarak bilinen nda güncel durum, haftanın kapanış gününde çok araştırılıyor. Son dönemlerde doların güven kaybetmesiyle birlikte vatandaşlar altın alıp yatırım yapıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılmıştı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında hareketlilik yaşandığı görülüyor. Peki, 13 Aralık anlık gram ve çeyrek oldu? İşte piyasalarda son durum...

Altın fiyatlarında hareketlilik! Çeyrek altın ne kadar?

Haftanın kapanış gününde vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası araştırmalara başladı. Dünkü kapanışta gram altın yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatlarının haftanın son işlem gününe düşüşe geçtiği görülüyor. Gram altın 13 Aralık'a 272,73 seviyesinde başladı. İşte 13 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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