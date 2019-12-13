Haftanın kapanış gününde vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası araştırmalara başladı. Dünkü kapanışta gram altın yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatlarının haftanın son işlem gününe düşüşe geçtiği görülüyor. Gram altın 13 Aralık'a 272,73 seviyesinde başladı. İşte 13 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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