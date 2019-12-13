715 bin işletmeye 320 milyar TL kefalet Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, bugüne kadar Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin işletmenin yararlandığını ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320 milyar lira kefalet sağladıklarını belirterek, "Sadece 2019'da 168 bin işletmenin 73 milyar liralık kredisine yaklaşık 59 milyar liralık kefalet verdik" dedi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, bugüne kadar Hazine destekli kefalet sisteminden 715 bin işletmenin yararlandığını ve reel sektörün kullandığı 367 milyar liralık krediye 320 milyar lira kefalet sağladıklarını belirterek, "Sadece 2019'da 168 bin işletmenin 73 milyar liralık kredisine yaklaşık 59 milyar liralık kefalet verdik" dedi. TÜM MANŞETLER