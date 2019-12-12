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  • 12.12.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 19:30

Zam oranı bekleniyor! 2020 yılında kaç TL olacak? ?

2020 yılında kaç TL olacak? Yeni yıl için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan birisi de emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı oldu. Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş konu hakkında yapılacak açıklamaları dikkatle takip ediyor. Yılın ikinci altı ayındaki enflasyon verileri emekli maaşı zammında önemli bir etken olacak. 5 aylık döneminin verisi TÜİK tarafından açıklandı. Peki, ? İşte konu hakkında merak edilenler...

2020 yılında emekli maaşları kaç TL olacak?

Emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Enflasyon rakamları emekli maaş zam oranının belirlenmesinde önemli bir etken. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62'ye gerilerken, buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olarak gerçekleşecek. Peki, 2020 yılında emekli maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...

2020'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Uzmanlar, zammı yüzde 6-6.5 seviyesinde bekliyor.

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