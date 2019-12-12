Emekliye yüzde kaç zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Enflasyon rakamları emekli maaş zam oranının belirlenmesinde önemli bir etken. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62'ye gerilerken, buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olarak gerçekleşecek. Peki, 2020 yılında emekli maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...

2020'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Uzmanlar, zammı yüzde 6-6.5 seviyesinde bekliyor.