TOKİ 100 bin konut projesiyle ilgili vatandaşlara müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile finansmanına destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerini tebrik etti. 100 bin konut müjdesinin ardından konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Bu kapsamda TOKİ'den 100 bin konut dar gelirli konut başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte projeyle ilgili tüm detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihini 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyurdu.

"1 İLA 1,5 YIL İÇİNDE KONUTLARI BİTİRİP SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılın ilk aylarında 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde başlatılan ilk 50 binlik konut projesinin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Biz de hem sayıyı artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun da inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

Hedeflerinin bundan sapma olmaması ve vatandaşların zemin artı 2, zemin artı 3 ya da zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri olduğuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız. Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkânını sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 2 artı1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3 artı 1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor."

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