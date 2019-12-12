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  • 12.12.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 18:23

nın yükselişi sürüyor! 12 Aralık anlık gram, tam ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından gözler ndaki son duruma çevrildi. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları kapanışa doğru saatlerde yukarı yönlü bir seyir izledi. İşte 12 Aralık anlık gram, tam ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

12 Aralık tarihinde altın fiyatlarındaki son durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 2 Aralık anlık gram, tam ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

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