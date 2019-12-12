12 Aralık tarihinde altın fiyatlarındaki son durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 2 Aralık anlık gram, tam ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?