12 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlar, bugün evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını araştırıyor. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Peki, 12 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? e Devlet giriş ile evde bakım parası yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

12 ARALIK EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE YAYINLANDI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.