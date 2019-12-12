Asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri şu sıralar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıl için geri sayım devam ederken AGİ ve asgari ücrete zam görüşmeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı geçen hafta, ikinci toplantıyı ise salı günü gerçekleştirdi. Peki, Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte son görüşmeye dair merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.