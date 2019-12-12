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  • 12.12.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 17:07

Milyonların gözü orada! Asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak? ?

Asgari ücret ve AGİ kaç TL olacak sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Milyonlarca vatandaş 2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte hakkında detayları merak ediyor. Salı günü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Vatandaşlar şimdi Asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte konuya dair son detaylar...

Asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak?

Asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri şu sıralar milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yıl için geri sayım devam ederken AGİ ve asgari ücrete zam görüşmeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı geçen hafta, ikinci toplantıyı ise salı günü gerçekleştirdi. Peki, Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte son görüşmeye dair merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.

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