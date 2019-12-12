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  • 12.12.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 17:51

da gün sonu düşüş görülüyor! 12 Aralık canlı ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Dün Amerikan Merkez Bankası FED'in, bugün ise Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından gözler daki son duruma çevrildi. Yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar kuru 5,80 bandında dengelenmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirdi. Peş peşe açıklanan kararların ardından dolarda bugün düşüş yaşandığı görülüyor. Peki, piyasalarda son durum ne? İşte 12 Aralık canlı ve dolar alış satış fiyatı...

Dolarda düşüş! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son faiz kararının ardından gözler dolar kurunda son duruma çevrildi. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ve özellikle yakın süreçte dengesiz bir grafik çizen dolarda düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Peki, 12 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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