Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son faiz kararının ardından gözler dolar kurunda son duruma çevrildi. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ve özellikle yakın süreçte dengesiz bir grafik çizen dolarda düşüş yaşandığı gözlemleniyor. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Peki, 12 Aralık canlı euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?