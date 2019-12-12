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  • 12.12.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 09:28

siliniyor mu? fı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan son dakika KYK borcu açıklaması

siliniyor mu, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunulmuş, vatandaşlar umutlu bekleyişe başlamıştı. Son açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki, ? fı olacak mı?

KYK borçları siliniyor mu?

KYK borçları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) kredi borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifi sunulmuştu. Bu gelişmelerin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Resmi makamlardan açıklamalar gelmesi ile birlikte; 'KYK borcu silinecek mi', 'faiz indirimi olacak mı' gibi sorular gündeme geldi. Peki, KYK borçları siliniyor mu? KYK kredi borcu affı olacak mı? İşte KYK borçları ile ilgili son açıklamalar...

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Bir süredir gündemde olan KYK borçları ile ilgili ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının gelir uzman yardımcısı olarak KPSS ile atanması için çalışma yapıyoruz" dedi.

Konu ile ilgili son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız."

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