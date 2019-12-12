Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 12 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.824,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,07 düşüşle 273,80 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 100 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Aralık canlı altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
156,21
156,33
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
200,05
200,21
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
249,93
250,12
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