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  • 12.12.2019 08:06
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 08:10

nda son dakika hareketliliği! 12 Aralık , gram, çeyrek, fiyatı

son dakika... Altın fiyatları, ABD’nin, ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Çin’e uygulayacağı gümrük tarifeleri ile yatay seyrediyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,07 düşüşle 273,80 liradan işlem gördü. Peki, bugün , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar oldu? İşte 12 Aralık ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 12 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.824,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,07 düşüşle 273,80 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 274 bin 100 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
156,21
156,33

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
200,05
200,21

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
249,93
250,12

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