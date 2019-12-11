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  • 12.12.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 09:32

personel alımı yaş ve nedir? şartsız kadrolar ve bölümler açıklandı?

Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan , Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. Bu bağlamda PTT yayımladığı yönetmelikte personel alımı ilanı yayımladığında ilanın içeriğinin nasıl olacağını da belirtti. ile ilgili kadrolar ve bu kadrolarda istihdam edilecek personeller için asgari mezuniyet şartları açıklandı. Buna göre kadrolar ve mezuniyet şartları haberimizde yer alan tablolarda belirtilmiştir. İşte ve ve kadrolar...

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartları açıklandı!

KPSS şartsız PTT personel alımı ile ilgili Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlanmasının ardından gözler PTT personel alım ilanlarına çevrildi. PTT personel alımlarıyla ilgili açıklanan yönetmelikte yaş ve mezuniyet şartı, kadrolar ve bölümler detaylı olarak verilmektedir. Haberimizde ayrıca tablo olarak bilgileri verdik. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda son gelen bilgiler ışığında PTT yetkilileri tarafından yapılan açıklama dikkate alınırsa ilanın Aralık ayında yayınlanması olasılıklar arasında yer almaktadır. İlgili yönetmelik yayımlanalı neredeyse 1 ay olacak. Adaylar ilanın bir an önce yayımlanmasını bekliyor. PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT sözleşmeli personel alımına hakkında başvuru tarihleri açıklanmadı. Fakat yönetmeliğin yayınlanması ile alımın yakın zaman gerçekleştirilmesi bekleniyor. PTT personel alımına dair gelişme ve açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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