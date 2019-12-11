KPSS şartsız PTT personel alımı ile ilgili Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlanmasının ardından gözler PTT personel alım ilanlarına çevrildi. PTT personel alımlarıyla ilgili açıklanan yönetmelikte yaş ve mezuniyet şartı, kadrolar ve bölümler detaylı olarak verilmektedir. Haberimizde ayrıca tablo olarak bilgileri verdik. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda son gelen bilgiler ışığında PTT yetkilileri tarafından yapılan açıklama dikkate alınırsa ilanın Aralık ayında yayınlanması olasılıklar arasında yer almaktadır. İlgili yönetmelik yayımlanalı neredeyse 1 ay olacak. Adaylar ilanın bir an önce yayımlanmasını bekliyor. PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT sözleşmeli personel alımına hakkında başvuru tarihleri açıklanmadı. Fakat yönetmeliğin yayınlanması ile alımın yakın zaman gerçekleştirilmesi bekleniyor. PTT personel alımına dair gelişme ve açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ