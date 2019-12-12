Ihlamur 120 TL

Özellikle kışın daha çok talep bulan ıhlamurun kilosu 120 liraya kadar çıktı. Ihlamur, 40 gramlık paketlerde 5 liradan satılıyor. Kütahya'da şarküteri sahibi Ercan Kolku, ıhlamurun bulunması ve toplanması zor bir ürün olduğunu, kaydetti. Kolku, "Geçen yıl kilogramını 80 liraya satıyorduk. Yeni mahsul bu sene az çıktı. Bu nedenle fiyat arttı" dedi.
- Ekonomi
- 12.12.2019
- Gazete
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