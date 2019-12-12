FORBES Türkiye, 30 altı 30 projesi düzenledi. Alanlarında lider olan isimleri belirledi.
Listeye Aleyna Tilki, basketçi Cedi Osman da girdi. Ödülleri törenle verildi.
Sera Ünlü ve Sümeyye Boyacı'ya plaketlerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
FORBES Türkiye, projeleriyle fark yaratan Türkiye'nin en yetenekli gençlerini belirledi. 30 yaşın altındaki gelecek vaad eden, bulunduğu sektörde fark yaratmış gençlerin seçilerek ödüllendirilmesine yönelik gerçekleştirilen '30 altı 30' projesinde finale kalanlara dün ödülleri verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "En büyük itici gücümüz gençliğimiz. Onların daha büyük başarılar elde etmesi ve ülkemizi tanıtmaları için daha fazla çalışacağız" diye konuştu. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise "Yola çıkışımızdaki en önemli etken, 30 yaş altı gençlerin artık ülkemizde söz sahibi olmaya başlamasıydı" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
Listeye Aleyna Tilki, basketçi Cedi Osman da girdi. Ödülleri törenle verildi.
Sera Ünlü ve Sümeyye Boyacı'ya plaketlerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
FORBES Türkiye, projeleriyle fark yaratan Türkiye'nin en yetenekli gençlerini belirledi. 30 yaşın altındaki gelecek vaad eden, bulunduğu sektörde fark yaratmış gençlerin seçilerek ödüllendirilmesine yönelik gerçekleştirilen '30 altı 30' projesinde finale kalanlara dün ödülleri verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "En büyük itici gücümüz gençliğimiz. Onların daha büyük başarılar elde etmesi ve ülkemizi tanıtmaları için daha fazla çalışacağız" diye konuştu. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise "Yola çıkışımızdaki en önemli etken, 30 yaş altı gençlerin artık ülkemizde söz sahibi olmaya başlamasıydı" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
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