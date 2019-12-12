Aralık ayı Bağ-Kur SSK SGK emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca emekli vatandaşımızın gündeminde yer alıyor. Bağ-Kur SSK ve SGK emekli maaşı yatma zamanlarını haberimizde verdik. Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar için maaş yatma takvimi ayrı ayrı belirlenmiş durumda. Bu bağlamda emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır.

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BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günükü gruba dahil edilerek verilmektedir.

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