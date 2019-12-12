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  • 12.12.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 10:35

Sigara mı yapıldı mı? İşte iddiası...

Sigara mı yapılacak iddiası sosyal medyada oldukça araştırılıyor. Tiryakiler arama motorlarından sigara zam gelip gelmediğini sorgulamaya başladı. Bunun nedeni ise sosyal medyada gezen 5 Ocak 2020 zamlı sigara listesi oldu. Fotoğrafta 5 Ocak 2020 tarihinde sigaralarının fiyatlarına zam geleceği iddia ediliyor. Bu anlamda yapıldı mı? doğru mu? yapılacak? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi?

Sigara zammı yapıldı mı? 5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları

5 Ocak 2020 tarihi itibariyle zamlı sigara fiyatları listesi olduğu iddia eilen bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. İnternette yer alan bir fotoğrafta 5 Ocak 2020 tarihinde sigaralarının fiyatlarına zam geleceği iddia ediliyor. Fotoğrafta sigaralarının zamlı fiyatı olduğu öne sürülüyor. Sigaraya zammı ile ilgili detaylar ise araştırılmaya başlandı. Peki Sigara Zam geliyor mu? 5 Ocak 2020 Sigara zammı gerçek mi? Zamlı Sigara fiyatları ne kadar olacak. Sigara zam geldi mi?


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