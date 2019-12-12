5 Ocak 2020 tarihi itibariyle zamlı sigara fiyatları listesi olduğu iddia eilen bir fotoğraf sosyal medyayı salladı. İnternette yer alan bir fotoğrafta 5 Ocak 2020 tarihinde sigaralarının fiyatlarına zam geleceği iddia ediliyor. Fotoğrafta sigaralarının zamlı fiyatı olduğu öne sürülüyor. Sigaraya zammı ile ilgili detaylar ise araştırılmaya başlandı. Peki Sigara Zam geliyor mu? 5 Ocak 2020 Sigara zammı gerçek mi? Zamlı Sigara fiyatları ne kadar olacak. Sigara zam geldi mi?
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