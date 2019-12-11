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  • 12.12.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 07:35

son dakika! ne kadar, kaç TL? 12 Aralık güncel döviz kurları

da son durum nedir? Yurt içinde bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi uru 5,80 bandında dengelendi. Tüm gözler bugün Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına çevrildi. Peki, bugün ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolar son dakika... Son 1,5 ayın en yüksek seviyesi olan 5.80 bandında hareket eden dolar kuru, 12 Aralık'a 5,8001 seviyesinde başladı. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme TCMB'nin bugünkü yılın son faiz kararı olacak. TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini vermişti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI


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