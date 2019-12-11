Dolar son dakika... Son 1,5 ayın en yüksek seviyesi olan 5.80 bandında hareket eden dolar kuru, 12 Aralık'a 5,8001 seviyesinde başladı. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme TCMB'nin bugünkü yılın son faiz kararı olacak. TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini vermişti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI



