Dolar son dakika... Son 1,5 ayın en yüksek seviyesi olan 5.80 bandında hareket eden dolar kuru, 12 Aralık'a 5,8001 seviyesinde başladı. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme TCMB'nin bugünkü yılın son faiz kararı olacak. TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini vermişti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Aralık güncel döviz kurları...
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.