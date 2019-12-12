İntibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak gibi sorular vatandaşın gündeminde. Milyonlarca emekli Meclisten intibak yasası çıkması için bekliyor. İntibak yasası gerçekleşirse emeklilerin maaşlarına ne kadar zam alacağı merak ediliyor. Eğer meclisten intibak yasası çıkarsa emeklilerin maaşlarına belli oranlarda zam yapılacak. Yapılacak olan düzenleme her emekli vatandaşın maaşına farklı olarak yansıyacak. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Emeklilik maaşlarını doğrudan etkileyen intibak zammı bu nedenle birçok emekli tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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