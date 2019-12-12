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  • 12.12.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 10:45

Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu

'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Payas-İskenderun arasındaki yol ücretsiz oldu. Bundan böyle bu bölgeden geçen vatandaşlar ücret ödemeyecek.

O yol ücretsiz oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Toprakkale İskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler. Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, sadece Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araçlar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.

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