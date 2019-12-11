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iler rekor kırdı

müşterileri şirketin 25'inci yılında ürün ve servis kullanımında yeni rekorlara imza attı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "11 ayda, bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 1 milyar 788 milyon GB'ın üzerinde mobil internet kullanımı yapan Turkcell müşterileri, aynı dönemde 139 milyar 559 milyon dakika konuşma gerçekleştirdi" dedi.

Turkcelliler rekor kırdı
Turkcell müşterileri şirketin 25'inci yılında ürün ve servis kullanımında yeni rekorlara imza attı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "11 ayda, bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 1 milyar 788 milyon GB'ın üzerinde mobil internet kullanımı yapan müşterileri, aynı dönemde 139 milyar 559 milyon dakika konuşma gerçekleştirdi" dedi.

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