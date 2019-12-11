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  • 11.12.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 10:42

Son dakika: 'ta Hazine'ye hisse devri tamamlandı

Son dakika haberine göre hisselerinin yüzde 58,51'lik bölümünün Hazine'ye devri ile ilgili sürecin tamamlandığı bildirildi. Vakıfbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58.51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir. denildi.

Vakıfbank'ta hisse devri tamamlandı

'ın yüzde 58.51'lik hissesinin Hazine'ye devri bugün itibarıyla tamamlandı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58.51'lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi. Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın yüzde 58.51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir" denildi.

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