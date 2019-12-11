Taşeron İşçi - Taşeron işçilerin maaş zammı, enflasyon farkı ile ilgili beklentileri devam ediyor. Bu anlamda ek ödeme yapılacak mı sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Taşeron son dakika haberleri Google'da aranan konular arasında yer alıyor. Taşeron işçiler her gün ne gibi gelişmeler olduğunu merak ediyor. Geçen sene Nisan ayında kadroya alınan taşeron işçiler Ocak ayında yüzde 4 zam aldılar. Yeni yılın yaklaşması ile taşeron zammı da gündem konusu oldu. Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesi'nden geldi. Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

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İŞÇİLER ENFLASYON FARKI İSTİYOR

Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

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