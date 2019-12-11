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  • 12.12.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 09:18

4D'li 'lı ye var mı? Taşeron işçi maaş mı, ne kadar?

- 4/D'li Taşeron İşçilerin gündeminde tediye ödemeleri ve 2020 yılı Ocak ayı oranları araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. 4D sürekli işçi statüsüne geçen işçilere önemli haklar tanınıyor. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

Taşeron işçilerin maaş zammı, enflasyon farkı ne kadar?

Taşeron İşçi - Taşeron işçilerin maaş zammı, enflasyon farkı ile ilgili beklentileri devam ediyor. Bu anlamda ek ödeme yapılacak mı sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Taşeron son dakika haberleri Google'da aranan konular arasında yer alıyor. Taşeron işçiler her gün ne gibi gelişmeler olduğunu merak ediyor. Geçen sene Nisan ayında kadroya alınan taşeron işçiler Ocak ayında yüzde 4 zam aldılar. Yeni yılın yaklaşması ile taşeron zammı da gündem konusu oldu. Kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren karar Ankara 24. İş Mahkemesi'nden geldi. Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

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İŞÇİLER ENFLASYON FARKI İSTİYOR

Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

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