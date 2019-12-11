11 Aralık günü çok araştırılanlar arasında altın fiyatları yer alıyor. İnişli çıkışlı seyrini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum, yatırım amacıyla altın alan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın piyasasında, en düşük 273 bin 400 lira, en yüksek 273 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,15 artışla 273 bin 500 liradan işlem gördü. İşte 11 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?