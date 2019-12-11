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  • 11.12.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 18:17

nın yükselişi sürüyor! 11 Aralık anlık gram ve çeyrek oldu?

kapanışa doğru saatlerde yukarı yönlü bir seyir izledi. Gram altın 11 Aralık'a 273 lira seviyesinde başladı. İnişli çıkışlı seyrini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum, yatırım amacıyla altın alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün sonunda altın fiyatlarını merak edenler arama motorlarında tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte piyasalarda ve altın fiyatlarında güncel durum...

Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın ne kadar?

11 Aralık günü çok araştırılanlar arasında altın fiyatları yer alıyor. İnişli çıkışlı seyrini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum, yatırım amacıyla altın alan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Altın piyasasında, en düşük 273 bin 400 lira, en yüksek 273 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,15 artışla 273 bin 500 liradan işlem gördü. İşte 11 Aralık anlık gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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