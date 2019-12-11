Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı hakkında araştırmalara başladı. Dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman duyurulacak? İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.