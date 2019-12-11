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  • 11.12.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 17:03

Milyonlar kararı bekliyor! ve AGİ zammı ne kadar olacak? Zam ne zaman duyurulacak?

AGİ ve e ne kadar zam yapılacağı şu sıralar milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. 2020 yılı için geri sayım devam ederken AGİ ve asgari ücrete zam görüşmeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı geçen hafta, ikinci toplantıyı ise dün gerçekleştirdi. Peki, asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman duyurulacak? İşte zam görüşmelerine dair son detaylar...

Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı hakkında araştırmalara başladı. Dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman duyurulacak? İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.

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