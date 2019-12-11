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  • 11.12.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 17:35

ve euro gün sonu yükselişe geçti! 11 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

ve euroda gün sonu alış satış fiyatları, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL dünkü işlem gününde 5.81'in üzerini test etse de burada fazla kalıcı olmadı ve 5.80'li seviyelerde yer aldı. Haftanın üçüncü işlem gününde dolar ve euro günü yükselişle tamamladı. Fed faiz kararı öncesi dolarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Aynı zamanda piyasalarda TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bu kapsamda merakla bekleniyor. İşte 11 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

Dolarda hareketlilik! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolardaki son durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar/TL, 11 Aralık Çarşamba gününe 5.8070 liradan başladı. Dün 5.81'in üzerini test eden dolar/TL, akşam saatlerinde geriledi. Piyasalarda bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi faiz kararı takip edilecek. Peki, 11 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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