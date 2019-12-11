Yeni haftaya yükselişle başlayan dolardaki son durum, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar/TL, 11 Aralık Çarşamba gününe 5.8070 liradan başladı. Dün 5.81'in üzerini test eden dolar/TL, akşam saatlerinde geriledi. Piyasalarda bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi faiz kararı takip edilecek. Peki, 11 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
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