Evde bakım maaşları her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ödeniyor. Ayın ortalarına yaklaştığımız şu günlerde evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama işlemini rahatlıkla yapabiliyor. Peki, evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ