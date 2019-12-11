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  • 11.12.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 09:27

nda son durum! 11 Aralık gram, çeyrek, yarım, ne kadar?

son dakika... Altın piyasasında, en düşük 273 bin 400 lira, en yüksek 273 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,15 artışla 273 bin 500 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, ne kadar oldu? İşte 11 Aralık ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1,825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,11 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü. Gram altın 11 Aralık'a 273 lira seviyesinde başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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