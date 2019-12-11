Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1,825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,11 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü. Gram altın 11 Aralık'a 273 lira seviyesinde başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI