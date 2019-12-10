SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda faizsiz maaş avansı başvuru şartları belli oldu. Şartlarını yerine getirenler emekliler yazılı başvuru yaparak maaş avansı kullanabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuruda bulunmuş emeklilere asgari ücretin 3 katı oranında ödeme yapma imkanı sunuyor. Bu anlamda nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlarımıza bu imkan ilaç gibi gelecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde faiz uygulanmayacak. Ayrıca emekli avansının geri ödemesi taksitle yapılacak.

SGK emekli maaşı avans şartları:

* Emeklilik başvurusunu yapmış olanlar

* Emekli aylığı 90 gün geçmiş ve bağlanmamış olanlar

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