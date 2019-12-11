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Araba alacaklar dikkat! teşviği, sıfır ve vade seçenekleri var | İşte şirketlerinin kampanyaları

de kampanyalar hız kazandı. Yılın son kampanyalarında firmalar teşviği, sıfır , 36 aya varan vade seçenekleri, takas indirimi gibi fırsatlar sunuyor. Peki, tomotiv şirketlerinin kampanyaları neler? İşte araba alacakları ilgilendiren tüm detaylar...



Otomotiv firmaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala kampanyalarını genişletti. Hurda araç teşviği, sıfır faiz, 36 aya varan vade, takas indirimi gibi kampanyalar bu aya damgasını vurdu.

RENAULT: Hurda araç teşvikli Clio HB'yi 74 bin 900, Megane Sedan'ı 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde sıfırdan başlayan faiz fırsatıyla sunuyor. Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan için 36 ay taksit ve yüzde 0.69 faizli 50 bin lira kredi imkanı var. Kangoo Express'te 6 bin, Kangoo Multix, Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde 4 bin 500 lira indirim uyguluyor.

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