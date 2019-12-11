firmaları, yılıntamamlanmasınasayılı günler kalakampanyalarını genişletti.Hurda araç teşviği, sıfır faiz,36 aya varan vade, takasindirimi gibi kampanyalar buaya damgasını vurdu.: Hurda araçteşvikli Clio HB'yi 74 bin900, Megane Sedan'ı 105bin 900 liradan başlayanfiyat ve yüzde sıfırdanbaşlayan faiz fırsatıylasunuyor. Clio HB, ClioSport Tourer ve MeganeSedan için 36 ay taksit veyüzde 0.69 faizli 50 bin lirakredi imkanı var. KangooExpress'te 6 bin, KangooMultix, Master, Yeni Masterve Trafic ailesinde 4 bin 500lira indirim uyguluyor.