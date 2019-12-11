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  • 11.12.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 10:13

Açıklandı! Kamu işçilerine tediye yattı mı, hangi tarihte yatacak?

İşçilere tediye ödemeleri ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Tediye ödemeleri işçiler için oldukça önemlidir. Bu bağlamda ödenme tarihi oldukça merak ediliyor. İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave ödeme günleri netleşti. Peki, kamu işçilerine tediye hangi tarihte yatacak? Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacağı belirtilmişti.

Kamu işçilerine tediye yattı mı, hangi tarihte yatacak?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Devlet ve devlet bağlı kuruluşlarda çalışanlara yılda iki kez ödenen tediye ödemelerinin tarihi merakla ediliyor. Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere verilecek olan tediyenin 2019 tarihleri belli oldu. Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki tediyenin birinci yarısı bu ay verilecek. Peki, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Tediye ne demek ve nasıl alınacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye ödeneceği tarih belli oldu. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu'na tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1384 numaralı kararında kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin son taksiti 13 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 39 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 13 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi gerçekleştirilecek.

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