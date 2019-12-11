Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Devlet ve devlet bağlı kuruluşlarda çalışanlara yılda iki kez ödenen tediye ödemelerinin tarihi merakla ediliyor. Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere verilecek olan tediyenin 2019 tarihleri belli oldu. Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki tediyenin birinci yarısı bu ay verilecek. Peki, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Tediye ne demek ve nasıl alınacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye ödeneceği tarih belli oldu. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu'na tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1384 numaralı kararında kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin son taksiti 13 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 39 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 13 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi gerçekleştirilecek.

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