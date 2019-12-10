Devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere ödenen tediyelerin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak konusu oldu. "Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusu hakkında araştırmalar yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte artış gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave ödeme günleri netleşti. Peki, kamu işçilerine tediye hangi tarihte yatacak? İşte o sorunun yanıtı...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1384 numaralı kararında kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin son taksiti 13 Aralık'ta yapılacak.

Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 39 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 13 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi gerçekleştirilecek.