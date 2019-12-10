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  • 10.12.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 19:43

Tarih açıklandı! yapılacak? 2019 Kamu işçilerine hangi tarihte yatacak?

yapılacak? Devlet ve devlet bağlı kuruluşlarda çalışanlara yılda iki kez ödenen ödemelerinin tarihi merakla ediliyor. Bu kapsamda tediyelerin ödeneceği tarih, kamu kurumlarına bağlı yerlerde çalışan işçiler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile kamu işçilerine 13 günlük ilave ikramiye ödeneceği tarih belli oldu.

Tarih açıklandı! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere ödenen tediyelerin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak konusu oldu. "Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusu hakkında araştırmalar yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte artış gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave ödeme günleri netleşti. Peki, kamu işçilerine tediye hangi tarihte yatacak? İşte o sorunun yanıtı...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1384 numaralı kararında kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin son taksiti 13 Aralık'ta yapılacak.

Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 39 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 13 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi gerçekleştirilecek.

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