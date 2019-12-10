Altın fiyatları kapanışa doğru saatlerde yukarı yönlü bir seyir izledi. İnişli çıkışlı seyrini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum, yatırım amacıyla altın alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün sonunda altın fiyatlarını merak edenler arama motorlarında tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte piyasalarda ve altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?