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  • 10.12.2019 18:03
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 18:04

gün sonunda yükseldi! 10 Aralık anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen nda bugün hareketlilik yaşanıyor. Dünkü kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.823,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 273,70 liradan işlem görmüştü. Şimdi altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları kapanışa doğru saatlerde yukarı yönlü bir seyir izledi. İnişli çıkışlı seyrini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum, yatırım amacıyla altın alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün sonunda altın fiyatlarını merak edenler arama motorlarında tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte piyasalarda ve altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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