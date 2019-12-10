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  • 10.12.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 10:12

: 17,5 milyon liralık destek başvuru sonuçları açıklandı!

, kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. , Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp./) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Gençlik Projeleri desteği son dakika sonuçları açıklandı!

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP), Bakanlığımız tarafından gençlerimizin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülkemiz ve insanlık için yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan tanımak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı öncelemek, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir hayat tarzını teşvik etmek hedefleri doğrultusunda yürütülmektedir.

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