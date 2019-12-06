İstanbul, İzmir ve Ankara'nın çeşitli noktalarındaki Doğa Kolejleri kampüslerinde önceki gün yapılan eylemler, dün Ataşehir'de bulunan genel merkez önüne taşındı. Yüzlerce veli okulun durumunu protesto etmek, aylardır maaşları yatırılmayan öğretmenlere destek olmak, bu süreçten olumsuz etkilenen çocuklarının hakkını savunmak için genel merkez önünde bir araya geldi. Peki okul nasıl bu noktaya geldi:
Doğa Koleji'ndeki sıkıntılar yaklaşık 1 yıl önce sinyallerini vermeye başladı. Öğretmenlerin maaşları eksik ve geç ödendi.
Temmuz ayında 3 ayrı icra takibi kararı verildi.
Bazı okullarda elektrik, su, doğalgaz kesintileri yaşandı.
Birçok öğretmen aylar içinde istifa etti.
Bu sırada okulun satılmaya çalışıldığı açıklandı.
Nihayetinde okulun satıldığı iddiaları duyuldu. Öğretmenlere satış tamamlanınca ödeme yapılacağı ileri sürüldü.
PATRON KAYIP
Eğitimin devam ettiği Doğa okullarında da Pazartesi günü öğretmenlerin ders bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.
Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, sorunların çözümü için çalışıldığı belirtildi, okulun sahibi Ömer Saçaklıoğlu'na ise ulaşılamadı.
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Doğa Koleji, MEB'den sonra en büyük eğitim kurumu.
İNŞAATÇILIKTAN EĞİTİME
Eski öğretmen Fethi Şimşek, Doğa Koleji'ni 2002'de kurdu. Okul ve öğrenci sayısı artınca, Hollandalı International Education Systems BV ile ortak oldu. Doğa Koleji 2016 yılında ise Ömer Saçaklıoğlu'nun sahibi olduğu Metal Yapı Konut'a satıldı.
BORCUNU ÖDEMEDİ
Hollandalı şirket, Metal Yapı Konut'tan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle, Temmuz'da iki ayrı icra takibi başlattı. Takiplerden biri 118 milyon, diğeri ise 32 milyon 400 bin lira.
PARA BASIYOR AMA ÖĞRETMENLERE YOK
Kolejin yıllık fiyatları, öğrencinin sınıfına göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Az nüfuslu şehirlerde ücret, 20 bin liranın altına düşebiliyor.
DEMET AKALIN'DAN PROTESTOLARA DESTEK
Doğa Koleji'nde kızını okutan Demet Akalın, öğretmenlere destek verdi. Akalın, sosyal medya hesabından; "3 aydır maaşlarını alamayan tüm öğretmenlerin arkasındayız! " paylaşımını yaptı.
Doğa Koleji'ndeki sıkıntılar yaklaşık 1 yıl önce sinyallerini vermeye başladı. Öğretmenlerin maaşları eksik ve geç ödendi.
Temmuz ayında 3 ayrı icra takibi kararı verildi.
Bazı okullarda elektrik, su, doğalgaz kesintileri yaşandı.
Birçok öğretmen aylar içinde istifa etti.
Bu sırada okulun satılmaya çalışıldığı açıklandı.
Nihayetinde okulun satıldığı iddiaları duyuldu. Öğretmenlere satış tamamlanınca ödeme yapılacağı ileri sürüldü.
PATRON KAYIP
Eğitimin devam ettiği Doğa okullarında da Pazartesi günü öğretmenlerin ders bırakma eylemi yapacağı öğrenildi.
Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada, sorunların çözümü için çalışıldığı belirtildi, okulun sahibi Ömer Saçaklıoğlu'na ise ulaşılamadı.
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Doğa Koleji, MEB'den sonra en büyük eğitim kurumu.
İNŞAATÇILIKTAN EĞİTİME
Eski öğretmen Fethi Şimşek, Doğa Koleji'ni 2002'de kurdu. Okul ve öğrenci sayısı artınca, Hollandalı International Education Systems BV ile ortak oldu. Doğa Koleji 2016 yılında ise Ömer Saçaklıoğlu'nun sahibi olduğu Metal Yapı Konut'a satıldı.
BORCUNU ÖDEMEDİ
Hollandalı şirket, Metal Yapı Konut'tan alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle, Temmuz'da iki ayrı icra takibi başlattı. Takiplerden biri 118 milyon, diğeri ise 32 milyon 400 bin lira.
PARA BASIYOR AMA ÖĞRETMENLERE YOK
Kolejin yıllık fiyatları, öğrencinin sınıfına göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Az nüfuslu şehirlerde ücret, 20 bin liranın altına düşebiliyor.
DEMET AKALIN'DAN PROTESTOLARA DESTEK
Doğa Koleji'nde kızını okutan Demet Akalın, öğretmenlere destek verdi. Akalın, sosyal medya hesabından; "3 aydır maaşlarını alamayan tüm öğretmenlerin arkasındayız! " paylaşımını yaptı.
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