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Beslediği balıklara canlı yem bulamadı kurdu

'da, akvaryumda beslediği balıklara canlı yem bulmakta zorlanınca canlı böcek üretim çiftliği kuran girişimci çift Funda ve , ayda 1.5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üreterek iç pazara sunuyor.

Yem bulamadı böcek çiftliği kurdu
Antalya'da, akvaryumda beslediği balıklara canlı yem bulmakta zorlanınca canlı böcek üretim çiftliği kuran girişimci çift Funda ve Selami Gökgöl, ayda 1.5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üreterek iç pazara sunuyor. Funda Gökgöl, ürettikleri böcekleri kargoyla diğer illere gönderdiklerini söyledi.

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