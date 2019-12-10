Antalya'da, akvaryumda beslediği balıklara canlı yem bulmakta zorlanınca canlı böcek üretim çiftliği kuran girişimci çift Funda ve Selami Gökgöl, ayda 1.5 milyon çekirge, 1 ton un kurdu, 500 bin adet de diğer böcek türlerinden üreterek iç pazara sunuyor. Funda Gökgöl, ürettikleri böcekleri kargoyla diğer illere gönderdiklerini söyledi.
- Ekonomi
- 10.12.2019
- Gazete
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