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  • 10.12.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:41

gün sonunda düşüşe geçti! 10 Aralık canlı dolar ve alış satış fiyatı ne kadar oldu?

10 Aralık Salı günü ve daki son durum, günün en çok sorgulatılanları arasında en üst kısımlarda yerini aldı. Dünkü kapanışta 5.80 bandında kapanan dolar kuru yeni güne aynı seviyelerde başladı. Gün sonunda ise doların düşüşe geçtiği görülüyor. Dolar ve euroda inişli ve çıkışlı seyir devam ederken TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bekleniyor. Peki, 10 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolar düşüşe geçti! İşte dolar ve euro alış satış fiyatı

Piyasalarda gelişmeleri yakından takip edenler haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euronun ne kadar olduğunu araştırıyor. Dün Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Dün 5.80'in üzerini test eden dolar/TL, bu sabah 5,8087 seviyesinde işlem gördü. Piyasalarda TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bu kapsamda merakla bekleniyor. İşte 10 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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