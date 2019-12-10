Piyasalarda gelişmeleri yakından takip edenler haftanın ikinci işlem gününde dolar ve euronun ne kadar olduğunu araştırıyor. Dün Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Dün 5.80'in üzerini test eden dolar/TL, bu sabah 5,8087 seviyesinde işlem gördü. Piyasalarda TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bu kapsamda merakla bekleniyor. İşte 10 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?