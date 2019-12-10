TOKİ'nin 22 ilde konut fırsatı sürüyor! Çekilişsiz kurasız konut başvurusu nasıl yapılır? En az 335 lira...

TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut projeleri ve satışa sunulan uygun fiyatlı konutlar vatandaşlar tarafından inceleniyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda 50 bin konut projesinde kuralar çekilip asil ve yedek listede yer alan isimler duyuruldu. Her yıl on binlerce kişiyi uygun fiyatlarla konut sahibi yapan TOKİ'nin dar ve orta gelirliler için konut fırsatları tüm hızıyla sürüyor. TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Peki, TOKİ çekilişsiz kurasız konut başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru hakkında bilgiler...

22 İLDE SATIŞLAR SÜRÜYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satışla satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.