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  • 09.12.2019 14:20
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 14:21

Mutlaka başvurun! 2 ayda bir 550 TL verilecek

Asker ailesine 550 lira nedir? ? İstenen belgeler neler? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Asker ailelerine yapılan yardıma, ‘Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı’ deniyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi de sağlanabiliyor. İşte merak edilen detaylar...

Mutlaka başvurun! 2 ayda bir 550 TL verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, zorunlu askerliğini yerine getiren, ailesi muhtaç er ve erbaşlara 2 ayda düzenli nakit yardımı yapıyor. Asker ailesine maaş bağlanabilmesi için kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. İşte asker ailesine 550 lira yardım alma müracaat şartları nedir? Müracaat nereye yapılacak? İstenen belgeler neler?

Asker ailesine maaştan kimler yararlanabilir?

Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

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