Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, zorunlu askerliğini yerine getiren, ailesi muhtaç er ve erbaşlara 2 ayda düzenli nakit yardımı yapıyor. Asker ailesine maaş bağlanabilmesi için kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. İşte asker ailesine 550 lira yardım alma müracaat şartları nedir? Müracaat nereye yapılacak? İstenen belgeler neler?

Asker ailesine maaştan kimler yararlanabilir?

Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.