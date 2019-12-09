İlave tediye ne zaman hesaplara yatacak? Tediyelerin ödeneceği tarih, kamu kurumlarına bağlı yerlerde çalışan işçiler tarafından merakla araştırılıyor. "Kamu işçisi tediyeleri ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı bu kapsamda çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave ödeme günleri belli oldu.

KAMU İŞÇİSİ TEDİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 1384 numaralı kararında kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin son taksiti 13 Aralık'ta yapılacak. Böylece bu yılın son 13 günlük tediyesi de işçilerin hesabına geçecek. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 39 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 13 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi gerçekleştirilecek.