Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 09.12.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 19:35

Milyonların gözü orada! 2020'de ne kadar olacak? ?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan birisi de na yapılacak zam oranı oldu. Milyonlarca emekli vatandaş büyük bir heyecanla 2020 yılında sorusuna yanıt aramaya başladı. Ocak ayında emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Peki, 2020'de emekli maaşları ne kadar olacak? ? İşte son merak edilen detaylar...

2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak?

2020 yılı için geri sayım başladı. Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş maaşlarına ne kadar zam yapılacağını büyük bir merakla bekliyor. Yılın ikinci altı ayındaki enflasyon verileri emekli maaşı zammında önemli bir etken olacak. 5 aylık döneminin verisi TÜİK tarafından açıklandı. Şimdilerde emekli vatandaşlar 2020'de emekli maaşları ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte konu hakkında son bilgiler...

2020'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Uzmanlar, zammı yüzde 6-6.5 seviyesinde bekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonların gözü orada! 2020'de emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri