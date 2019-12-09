2020 yılı için geri sayım başladı. Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş maaşlarına ne kadar zam yapılacağını büyük bir merakla bekliyor. Yılın ikinci altı ayındaki enflasyon verileri emekli maaşı zammında önemli bir etken olacak. 5 aylık döneminin verisi TÜİK tarafından açıklandı. Şimdilerde emekli vatandaşlar 2020'de emekli maaşları ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte konu hakkında son bilgiler...

2020'DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Uzmanlar, zammı yüzde 6-6.5 seviyesinde bekliyor.