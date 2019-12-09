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  • 09.12.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 21:49

Yeni faiz indirimleri duyuruldu! ING, Vakıfbank, Akbank, Ziraat, Akbank, Denizbank kredi faiz oranı nedir?

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenler için bankaların nda sunduğu fırsatlar devam ediyor. Yakın zamanda kamu bankalarının başlattığı ve özel bankaların peş peşe katıldığı kredi faiz indirimlerine iki haftalık süreçte pek çok banka katıldı. Ekonomide son dönemde hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda ev, araba sahibi olmak isteyen ya da borçlarını kapatmak isteyenler bankaların faiz indirimlerine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte banka banka faizlerde güncel durum...

Yeni faiz indirimleri duyuruldu! İşte güncel oranlar...

Bankaların ardı ardına duyurduğu faiz indirimlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Kredilerde bankaların faiz oranlarında aşağı yönlü seyri devam ederken vatandaşlar güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ev ve otomobil sahibi olmak isteyenler on binlerce kişi bankalara akın etti. Bu kapsamda ekonomide son dönemlerde canlılık yaşandığı görülüyor. Konut kredisi faiz indirimine iki haftalık süreçte pek çok banka daha katıldı. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar şimdilerde güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte ING, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank kredi faiz oranı...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.19
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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