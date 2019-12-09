KOBİ’ler için Dijital İşyerim Türk Telekom, WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve KOBİ'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, açmalarını ve internetten rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayacak.

Türk Telekom, WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve KOBİ'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, açmalarını ve internetten rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayacak. Sabit internet ile Standart Premium Paketi ya da Temel İşletme Premium Paketi alınarak imkanlardan yararlanılabilecek. TÜM MANŞETLER