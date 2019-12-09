Bugünkü
Takvim

KOBİ’ler için Dijital İşyerim

Türk Telekom, WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve KOBİ'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, açmalarını ve internetten rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayacak.

KOBİ’ler için Dijital İşyerim
Türk Telekom, WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve KOBİ'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, açmalarını ve internetten rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayacak. Sabit internet ile Standart Premium Paketi ya da Temel İşletme Premium Paketi alınarak imkanlardan yararlanılabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKOBİ’ler için Dijital İşyerim
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri