Türk Telekom, WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve KOBİ'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, açmalarını ve internetten rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayacak. Sabit internet ile Standart Premium Paketi ya da Temel İşletme Premium Paketi alınarak imkanlardan yararlanılabilecek.
- Ekonomi
- 09.12.2019
- Gazete
KOBİ’ler için Dijital İşyerim
Türk Telekom, WiX ile gerçekleştirdiği Dijital İşyerim kampanyası ile esnaf ve KOBİ'lerin, kısa süre içinde internette kendi mağazalarını, açmalarını ve internetten rezervasyon verebilmelerini sağlayarak dijitalleşme hedeflerine katkı sağlayacak.
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